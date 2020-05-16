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Митниця не виконала
план на 3 мільярди

Митниця не виконала план на 3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 16:33

Митниця не виконала план на 3 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.

Дивися повний текст Митниця не виконала план на 3 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 16:33

Знаючи як працює таможня зараз ніхто везти нічого не буде. Повисимо на 20% звучить оптимістично. Контрабанду геть. А як бути з легалами яким піднімають ставку мита опираючись на нормативи, а не на фактичну вартість товару.
askoldlavskiy
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