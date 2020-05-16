Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.
Дивися повний текст Митниця не виконала план на 3 мільярди.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 16:33
Митниця не виконала план на 3 мільярди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця не виконала план на 3 мільярди.
Додано: Пон 22 чер, 2020 16:33
Знаючи як працює таможня зараз ніхто везти нічого не буде. Повисимо на 20% звучить оптимістично. Контрабанду геть. А як бути з легалами яким піднімають ставку мита опираючись на нормативи, а не на фактичну вартість товару.
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