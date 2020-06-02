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Державний Електроважмаш довели
до банкрутства — Фонд...

Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 16:34

Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд...

Пропонуємо до обговорення:
У Фонді держмайна заявили, що менеджмент державного підприємства Електроважмаш фактично довели до банкрутства.

Дивися повний текст Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд держмайна.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 16:34

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что государство планирует продать Электротяжмаш в конце ноября 2020 года. Ключове.
askoldlavskiy
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