У Фонді держмайна заявили, що менеджмент державного підприємства Електроважмаш фактично довели до банкрутства.
Дивися повний текст Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд держмайна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 16:34
Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державний Електроважмаш довели до банкрутства — Фонд держмайна.
Додано: Пон 22 чер, 2020 16:34
Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что государство планирует продать Электротяжмаш в конце ноября 2020 года. Ключове.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|