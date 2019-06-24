Компанія Cocoa Motors підготувала до випуску компактний електричний скутер Walkcar.
Дивися повний текст Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує ноутбук з коліщатками (відео).
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Додано: Пон 22 чер, 2020 16:47
Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує...
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Дивися повний текст Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує ноутбук з коліщатками (відео).
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