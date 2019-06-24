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Представлено незвичайний
електроскутер, що нагадує...

Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 16:47

Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Cocoa Motors підготувала до випуску компактний електричний скутер Walkcar.

Дивися повний текст Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує ноутбук з коліщатками (відео).
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