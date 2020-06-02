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НБУ дозволив банкам не проводити
фінансові операції з...

НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:14

НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані з "постанови НБУ №65.

Дивися повний текст НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з нервовими клієнтами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:15

Паранойя одним словом
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:43

я так поняла, на кассах теперь будут работать дипломированные врачи-психиатры ???
"клиент нервничает без видимых причин"....

а может, клиент после часа в очереди к окошку терпение уже потерял, или.. в туалет ему нужно срочно ?
Какие критиерии относятся к "видимым причинам " :) ?
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:51

Банк, это кто? Наемный селянин из Мархалевки, который спит и видит, как бы украсть в самом банке или у тех самых клиентов этого банка?
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:51

Re: НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з...

Правильно, а то идиотское "клиент всегда прав" уже задолбало".
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 18:00

  Попаданец написав:Правильно, а то идиотское "клиент всегда прав" уже задолбало".

Как и дегенеративные сотрудники этих самых банков.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 18:23

Молодці, узаконили хамство працівників банків. Всі заходи мають бути дзеркальними, а не в одні ворота. Чекайте поповнення депозитів і зростання рівня довіри до банківської системи. А такого долбо...ізма який зараз у банківському законодавстві у жодній з версій рекомендацій FATF немає. Як у приказці, заставиш дурня молитися...
І при цьому профукали всі офшори олігархів, підготовку війни на донбасі в т.ч. економічну з масштабним рокраданнями бюджету, розкрадання траншів МВФ, підготовку спецоперації в Криму під парасолькою КПУ, весь наркотрафік який валить через Україну, збою яка продається сотнями стволів і т.д.
Думаю можна не продовжувати, проФФесіоналізм зашкалює. А потім вони будуть на коференціях, організованих за гранти мичати, що відмивки в Україні немає.
svyatoslav_hromyak
 
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