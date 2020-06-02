Про це свідчать дані з "постанови НБУ №65.
Дивися повний текст НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з нервовими клієнтами.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 17:14
НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з нервовими клієнтами.
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:43
я так поняла, на кассах теперь будут работать дипломированные врачи-психиатры ???
"клиент нервничает без видимых причин"....
а может, клиент после часа в очереди к окошку терпение уже потерял, или.. в туалет ему нужно срочно ?
Какие критиерии относятся к "видимым причинам " :) ?
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:51
Банк, это кто? Наемный селянин из Мархалевки, который спит и видит, как бы украсть в самом банке или у тех самых клиентов этого банка?
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:51
Re: НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з...
Правильно, а то идиотское "клиент всегда прав" уже задолбало".
Додано: Пон 22 чер, 2020 18:00
Как и дегенеративные сотрудники этих самых банков.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 18:23
Молодці, узаконили хамство працівників банків. Всі заходи мають бути дзеркальними, а не в одні ворота. Чекайте поповнення депозитів і зростання рівня довіри до банківської системи. А такого долбо...ізма який зараз у банківському законодавстві у жодній з версій рекомендацій FATF немає. Як у приказці, заставиш дурня молитися...
І при цьому профукали всі офшори олігархів, підготовку війни на донбасі в т.ч. економічну з масштабним рокраданнями бюджету, розкрадання траншів МВФ, підготовку спецоперації в Криму під парасолькою КПУ, весь наркотрафік який валить через Україну, збою яка продається сотнями стволів і т.д.
Думаю можна не продовжувати, проФФесіоналізм зашкалює. А потім вони будуть на коференціях, організованих за гранти мичати, що відмивки в Україні немає.
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