З 22 по 28 червня проведуть масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту.
Дивися повний текст В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 17:26
В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт.
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:26
Зачем так сложно, увеличьте ещё в 10 раз количество тестов, будет по 8000 в день заболевших, можно вообще страну закрывать и пусть с голоду дохнут.
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