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В Україні перевірять
ресторани, кафе і транспорт

В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:26

В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт

Пропонуємо до обговорення:
З 22 по 28 червня проведуть масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту.

Дивися повний текст В Україні перевірять ресторани, кафе і транспорт.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:26

Зачем так сложно, увеличьте ещё в 10 раз количество тестов, будет по 8000 в день заболевших, можно вообще страну закрывать и пусть с голоду дохнут.
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