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Кабміну пропонують виділити
додаткові 4,5 мільярди на...

Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 18:42

Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на...

Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба пропонує виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з РФ і продовжити строки його виконання до 2025 року.

Дивися повний текст Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на проєкт \"Стіна\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 18:42

Поступило предложение по продолжению разворовывания денег налогоплательщиков.В новой власти появились последователи яценюка?
sena_2008atp
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