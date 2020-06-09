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Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба пропонує виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з РФ і продовжити строки його виконання до 2025 року.
Дивися повний текст Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на проєкт \"Стіна\"
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Додано: Пон 22 чер, 2020 18:42
Поступило предложение по продолжению разворовывания денег налогоплательщиков.В новой власти появились последователи яценюка?
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