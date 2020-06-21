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В Кабміні рекомендували, коли
українцям починати робочий...

В Кабміні рекомендували, коли українцям починати робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 18:51

В Кабміні рекомендували, коли українцям починати робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів рекомендує підприємствам починати робочий день для співробітників о 9:00, 10:00, або в більш пізній час протягом карантину.

Дивися повний текст В Кабміні рекомендували, коли українцям починати робочий день.
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