З сьогоднішнього дня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно
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Додано: Пон 22 чер, 2020 19:31
Де з 22 червня можуть повернути жорсткий карантин (області)
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Дивися повний текст Де з 22 червня можуть повернути жорсткий карантин (області).
Додано: Пон 22 чер, 2020 19:31
О чём вообще эта власть думает?Бюджет наполняется меньше,чем на 30%.Докарантинятся до голодных бунтов.
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