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Де з 22 червня можуть повернути
жорсткий карантин (області)

Де з 22 червня можуть повернути жорсткий карантин (області)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:31

Де з 22 червня можуть повернути жорсткий карантин (області)

Пропонуємо до обговорення:
З сьогоднішнього дня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно

Дивися повний текст Де з 22 червня можуть повернути жорсткий карантин (області).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:31

О чём вообще эта власть думает?Бюджет наполняется меньше,чем на 30%.Докарантинятся до голодных бунтов.
Scotch
 
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