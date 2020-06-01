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Недорахували вартість: в Україну
хотіли незаконно ввезти...

Недорахували вартість: в Україну хотіли незаконно ввезти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:38

Недорахували вартість: в Україну хотіли незаконно ввезти...

Пропонуємо до обговорення:
На пункті пропуску “Ягодин” на кордоні з Польщею на вихідних прикордонники завадили незаконному ввезенню в Україну товарів на двох вантажівках DAF на суму понад 1 млн грн.

Дивися повний текст Недорахували вартість: в Україну хотіли незаконно ввезти товару на мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:38

Ужас. Водители не сознательные, хозяин не дал на взятку, или решили себе забрать.
pogorelets
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