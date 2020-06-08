|
|
Міжбанк: НБУ зупинив просідання курсу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Ми не можемо назвати понеділок дуже спокійним днем на валютному ринку, але і особливого тиску на курс гривні 22 червня не відбулося. Основна причина - викупи надлишку пропозиції долара Нацбанком і великими покупцями на тлі досить рівномірного його пропозиції продавцями.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ зупинив просідання курсу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88902
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 чер, 2020 19:52
ой прям "герои" !!!
Сами раскочегарили и потом сами "остановили".
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|465
|
|
|8
|853
|
|
|11
|1101
|