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Міжбанк: НБУ зупинив
просідання курсу

Міжбанк: НБУ зупинив просідання курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:51

Міжбанк: НБУ зупинив просідання курсу

Пропонуємо до обговорення:
Ми не можемо назвати понеділок дуже спокійним днем на валютному ринку, але і особливого тиску на курс гривні 22 червня не відбулося. Основна причина - викупи надлишку пропозиції долара Нацбанком і великими покупцями на тлі досить рівномірного його пропозиції продавцями.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ зупинив просідання курсу.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:52

ой прям "герои" !!!

Сами раскочегарили и потом сами "остановили".
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