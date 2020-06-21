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Пенсійний фонд України запустив
послугу автоматичного...

Пенсійний фонд України запустив послугу автоматичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:40

Пенсійний фонд України запустив послугу автоматичного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Дивися повний текст Пенсійний фонд України запустив послугу автоматичного призначення пенсії.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:40

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