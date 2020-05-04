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В Комітеті НБУ відзначили плюси
підписання меморандуму з МВФ

В Комітеті НБУ відзначили плюси підписання меморандуму з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:57

В Комітеті НБУ відзначили плюси підписання меморандуму з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Підписання нової програми співпраці України з МВФ матиме позитивний вплив на інфляційні та девальваційні очікування.

Дивися повний текст В Комітеті НБУ відзначили плюси підписання меморандуму з МВФ.
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