Про це повідомляється на сайті НАК.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну газу для населення на червень.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 00:31
"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну газу для населення на червень.
Додано: Вів 23 чер, 2020 00:31
Уже такое было - Газовый запас, оплати заранее по 6 гривень, а то потом будет по 4. Больше в таких аферах не участвую
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