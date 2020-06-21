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"Нафтогаз" знизив ціну газу
для населення на червень

"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 00:31

"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НАК.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну газу для населення на червень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 00:31

Уже такое было - Газовый запас, оплати заранее по 6 гривень, а то потом будет по 4. Больше в таких аферах не участвую
Mikle20
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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