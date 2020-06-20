В рамках програми президента України Володимир Зеленського "Велике будівництво" планується за п'ять років ввести в експлуатацію 24 тисячі км доріг.
Дивися повний текст Будівництво доріг: в \"Укравтодорі\" розповіли, за що беруться в першу чергу.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 08:43
Будівництво доріг: в "Укравтодорі" розповіли, за що...
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Дивися повний текст Будівництво доріг: в \"Укравтодорі\" розповіли, за що беруться в першу чергу.
Додано: Вів 23 чер, 2020 08:43
каждый год отдают приоритет. каждый год что-то делают с Южным мостом в столице(
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