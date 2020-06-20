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Будівництво доріг: в
"Укравтодорі" розповіли, за що...

Будівництво доріг: в "Укравтодорі" розповіли, за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 08:43

Будівництво доріг: в "Укравтодорі" розповіли, за що...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках програми президента України Володимир Зеленського "Велике будівництво" планується за п'ять років ввести в експлуатацію 24 тисячі км доріг.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 08:43

каждый год отдают приоритет. каждый год что-то делают с Южным мостом в столице(
sal
 
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