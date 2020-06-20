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Збитки через карантин:
в УЗ назвали суму втрат

Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:11

Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат

Пропонуємо до обговорення:
Щомісячні збитки акціонерного товариства "Укрзалізниця" через карантин зростуть як мінімум у півтора-два рази. Однак підвищення тарифів на перевезення УЗ поки не ініціюватиме.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:11

Пассажирские перевозки убыточны. Их и не было.
Грузоперевозки прибыльные были. Заводы особо и не останавливались.
ukrmvs
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