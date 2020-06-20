Щомісячні збитки акціонерного товариства "Укрзалізниця" через карантин зростуть як мінімум у півтора-два рази. Однак підвищення тарифів на перевезення УЗ поки не ініціюватиме.
Дивися повний текст Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 09:11
Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат
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Дивися повний текст Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат.
Додано: Вів 23 чер, 2020 09:11
Пассажирские перевозки убыточны. Их и не было.
Грузоперевозки прибыльные были. Заводы особо и не останавливались.
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