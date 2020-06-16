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Обіцяна Зеленським іпотека
під 10%. Коли це стане...

Обіцяна Зеленським іпотека під 10%. Коли це стане...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:47

Обіцяна Зеленським іпотека під 10%. Коли це стане...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом іпотечне кредитування під 10% не буде запущено.

Дивися повний текст Обіцяна Зеленським іпотека під 10%. Коли це стане реальністю і на яких умовах — прогнози банкірів.
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