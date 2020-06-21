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Міністр фінансів розповів, де
Україна буде брати гроші...

Міністр фінансів розповів, де Україна буде брати гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:47

Міністр фінансів розповів, де Україна буде брати гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки зовнішнім і внутрішнім джерелам фінансування Україна має намір закрити максимальну потребу в запозиченнях по зовнішньому ринку, щоб погасити зовнішній борг держави.

Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, де Україна буде брати гроші на погашення зовнішнього боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:48

сколько "умных" слов......

...rollover...
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:14

Всего лишь кредит для погашения кредитов, а намусолили....
В целом, стратегия: "а завтра хоть потоп"... Ни к чему хорошему не приведет.
pobytt
 
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