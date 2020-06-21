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Міністр фінансів розповів, де Україна буде брати гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 чер, 2020 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки зовнішнім і внутрішнім джерелам фінансування Україна має намір закрити максимальну потребу в запозиченнях по зовнішньому ринку, щоб погасити зовнішній борг держави.
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, де Україна буде брати гроші на погашення зовнішнього боргу
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Додано: Вів 23 чер, 2020 09:48
сколько "умных" слов......
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Додано: Вів 23 чер, 2020 10:14
Всего лишь кредит для погашения кредитов, а намусолили....
В целом, стратегия: "а завтра хоть потоп"... Ни к чему хорошему не приведет.
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