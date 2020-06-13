Автовиробник SEAT вирішив наслідувати приклад своїх колег з Audi і BMW і представив сімейство фірмових електроскутерів SEAT MO eScooter.
Дивися повний текст SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км (фото, відео).
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Додано: Вів 23 чер, 2020 09:54
SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км...
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Дивися повний текст SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км (фото, відео).
Додано: Вів 23 чер, 2020 09:54
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