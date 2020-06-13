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SEAT представив електроскутер
із запасом ходу 125 км...

SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:54

SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км...

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник SEAT вирішив наслідувати приклад своїх колег з Audi і BMW і представив сімейство фірмових електроскутерів SEAT MO eScooter.

Дивися повний текст SEAT представив електроскутер із запасом ходу 125 км (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:54

Сеат плагиатом занимается или перекупил Goelix,который более 3 лет производит в Испании электроскутера....
ekoman7788
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