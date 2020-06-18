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Як якість математичної освіти
впливає на зростання...

Як якість математичної освіти впливає на зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:55

Як якість математичної освіти впливає на зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Data Science "GlobalLogic.

Дивися повний текст Як якість математичної освіти впливає на зростання ІТ-індустрії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:56

" ..отклонением от этой тенденции являются города-спутники АЭС (Вараш, Энергодар, Нетешин, Южноукраинск, Славутич)"

Тут скорее другое исследование напрашивается. "О влиянии легкого радиационного фона на математические способности"
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:17

  Nickoss1 написав:" ..отклонением от этой тенденции являются города-спутники АЭС (Вараш, Энергодар, Нетешин, Южноукраинск, Славутич)"

Тут скорее другое исследование напрашивается. "О влиянии легкого радиационного фона на математические способности"


Думаю, все намного проще. Там, где значительная часть населения занята работами, требующими знаний и опыта, меньше доля люмпенов
PasserBy
 
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