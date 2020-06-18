Про це йдеться в дослідженні Data Science "GlobalLogic.
Дивися повний текст Як якість математичної освіти впливає на зростання ІТ-індустрії (інфографіка).
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Додано: Вів 23 чер, 2020 09:55
Як якість математичної освіти впливає на зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як якість математичної освіти впливає на зростання ІТ-індустрії (інфографіка).
Додано: Вів 23 чер, 2020 09:56
" ..отклонением от этой тенденции являются города-спутники АЭС (Вараш, Энергодар, Нетешин, Южноукраинск, Славутич)"
Тут скорее другое исследование напрашивается. "О влиянии легкого радиационного фона на математические способности"
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:17
Думаю, все намного проще. Там, где значительная часть населения занята работами, требующими знаний и опыта, меньше доля люмпенов
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