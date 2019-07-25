RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підключаєте #cashless,
отримуєте безкоштовне...

Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:04

Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне...

Пропонуємо до обговорення:
Після двомісячного карантину малому і середньому бізнесу важливо повернутися до колишніх оборотів.

Дивися повний текст Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне обслуговування від ПриватБанку для бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:05

Приватбанк является одним из ТОП-банков в нише эквайринга, но порой у них стандартные условия немного выше, нежели у других банков! Данная акция, со стороны Приватбанка перекрывает все тарифы других банков и я считаю, что теперь эквайринг от ПРиватбанка самый дешевый!
KULANDALE
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...
R2 » Сер 22 кві, 2020 15:53
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 15:53
d_s_n
ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті
R2 » Нед 15 гру, 2019 20:27
6 621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 14:18
Rainbow
У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі
R2 » Чет 25 лип, 2019 10:51
3 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 12:30
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87026)
23.06.2020 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.