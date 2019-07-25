Після двомісячного карантину малому і середньому бізнесу важливо повернутися до колишніх оборотів.
Дивися повний текст Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне обслуговування від ПриватБанку для бізнесу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 10:04
Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підключаєте #cashless, отримуєте безкоштовне обслуговування від ПриватБанку для бізнесу.
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:05
Приватбанк является одним из ТОП-банков в нише эквайринга, но порой у них стандартные условия немного выше, нежели у других банков! Данная акция, со стороны Приватбанка перекрывает все тарифы других банков и я считаю, что теперь эквайринг от ПРиватбанка самый дешевый!
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