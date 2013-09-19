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Вибух у багатоповерхівці: чи
підлягає будинок реконструкції

Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:24

Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua у пресслужбі.

Дивися повний текст Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:24

более суток работают - а молоденькие журналистки не запомнят - что именно этот дом - 10 этажей
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:29

Re: писаки

секция разрушена до 4-го этажа, и скорее всего и ниже. что восстанавливать?
оставшуюся половину с лифтом? лестничные пролеты разрушились
sal
 
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