Про це повідомили Finance.ua у пресслужбі.
Дивися повний текст Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 10:24
Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вибух у багатоповерхівці: чи підлягає будинок реконструкції.
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:24
более суток работают - а молоденькие журналистки не запомнят - что именно этот дом - 10 этажей
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:29
Re: писаки
секция разрушена до 4-го этажа, и скорее всего и ниже. что восстанавливать?
оставшуюся половину с лифтом? лестничные пролеты разрушились
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