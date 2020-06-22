RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" дав прогноз цін
на блакитне паливо на...

"Нафтогаз" дав прогноз цін на блакитне паливо на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:49

"Нафтогаз" дав прогноз цін на блакитне паливо на...

Пропонуємо до обговорення:
До початку опалювального сезону ціни будуть знижуватися.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" дав прогноз цін на блакитне паливо на найближчі місяці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень
R2 » Вів 23 чер, 2020 00:31
2 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 07:45
Джон
«Нафтогаз» зібрався поставляти українцям електроенергію... 1, 2
R2 » Пон 22 чер, 2020 12:09
11 616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 01:51
Alex2007
"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямі альтернативних...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 14:42
1 266
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 14:42
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87026)
23.06.2020 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.