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Криза поглиблюється: НБУ
назвав п'ять причин падіння...

Криза поглиблюється: НБУ назвав п'ять причин падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:54

Криза поглиблюється: НБУ назвав п'ять причин падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Головними причинами зниження ВВП в першому кварталі 2020 року стали наслідки карантину

Дивися повний текст Криза поглиблюється: НБУ назвав п'ять причин падіння української економіки.
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