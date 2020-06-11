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У Києві приватну компанію змусили
виплатити 1,4 мільйона...

У Києві приватну компанію змусили виплатити 1,4 мільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:57

У Києві приватну компанію змусили виплатити 1,4 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "100realty.ua".

Дивися повний текст У Києві приватну компанію змусили виплатити 1,4 мільйона гривень земельного податку.
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