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"Укрзалізниці" потрібно 50
мільярдів держпідтримки...

"Укрзалізниці" потрібно 50 мільярдів держпідтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:29

"Укрзалізниці" потрібно 50 мільярдів держпідтримки...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" потребує 50 мільярдів гривень державної підтримки щорічно.

Дивися повний текст \"Укрзалізниці\" потрібно 50 мільярдів держпідтримки щорічно — в.о голови правління.
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нужно просто перестать воровать ... и все станет прибыльным
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