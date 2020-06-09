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Продавати і здавати житло
можуть зобов'язати виключно...

Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:34

Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Проекті №3618 від 09.06.2020.

Дивися повний текст Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно через брокерів - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:34

Самые главные преступники сидят в Верховной Раде. Валерий Кур.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15

Все це добре. Але якщо не внести хоча б якоїсь мінімальної відповідальності, у відсотках від вартості житла - то оплачені послуги в розумінні покупця - це гроші на вітер. Особливо коли і зараз і в перспективі є безліч агрегаторів і ботів, які перевіряють все те ж значно дешевше.
Або і взагалі враховуючи будівельний бум на ринку багато квартир по переуступці чи від першого власника. Цікава стаття про це. Тобто не обов'язково купляти бородату квартиру з 70-го року. І зосередитись на таких критеріях як планування, інфраструктура, види з вікон, перспектива росту даної локації.
Питання - за що комісія? що двері вам відкрили? чи зідзвонилися з продавцем? за фейкові оголошення, якими забиті сайти тими ж ріелторами. Чи за розповіді який ненадійний і безперспективний ринок новобудов(де від їх послуг вже давно відмовились).
RomaI
 
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