Про це йдеться в Проекті №3618 від 09.06.2020.
Дивися повний текст Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно через брокерів - законопроект.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 11:34
Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно через брокерів - законопроект.
Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15
Все це добре. Але якщо не внести хоча б якоїсь мінімальної відповідальності, у відсотках від вартості житла - то оплачені послуги в розумінні покупця - це гроші на вітер. Особливо коли і зараз і в перспективі є безліч агрегаторів і ботів, які перевіряють все те ж значно дешевше.
Або і взагалі враховуючи будівельний бум на ринку багато квартир по переуступці чи від першого власника. Цікава
Питання - за що комісія? що двері вам відкрили? чи зідзвонилися з продавцем? за фейкові оголошення, якими забиті сайти тими ж ріелторами. Чи за розповіді який ненадійний і безперспективний ринок новобудов(де від їх послуг вже давно відмовились).
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