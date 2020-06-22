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Продавати і здавати житло
можуть зобов'язати виключно...

Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:06

А каким образом будет регулироваться вопрос, чтобы риэлторы не "раздували" цены на жилье, с целью накрутить больше комиссионных себе?

Почему риэлтор не является гарантом реальности сделки? За что ему 50% от суммы аренды? За объявление в олх... и работу дворецким ,встречая у подъезда??? Не много ли ему этих процентов, когда кругом один фиктоз? Возможно нужна какая то градация этих комиссионных??? Этот момент также нужно расписывать в законодательстве!

В стране зарплата = сумме аренды, т.е.нужно сдаваться в рабство на сутки и пахать, чтобы обеспечить арендодателя полноценным доходом!!!
t_anet15081
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:32

А когда закон войдет в силу? с какого месяца ,числа?
nagaevas
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:00

Faceless В Киеве - КРОК. Есть и в других городах, сейчас не скажу.
По сертификации - согласен, лучше обязательная. Но кто мешает потребителю уже сейчас обращаться именно к сертифицированному специалисту?
Исключительно договорные отношение и оплата услуг по письменному договору - это все есть в действующих документах, регулирующих предпринимательскую деятельность. Как только потребители перестанут платить налом и без чека риэлтору/парикмахеру/на рынке и т.д., так сразу культура и образуется.
Вы правильно озвучиваете проблемы. И эти проблемы, генерируемые частью риэлторского сообщества, накладывают отпечаток на всех - это тоже правда. есть те, кого это не устраивает, и они и организовывают и программы добровольной сертификации с ВГУИ и Нотариальной палатой, и обучение, и работают по договору, и налоги платят. Есть те, кому пофиг. Но по честному - это не ситуацию, присущая ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО риэлторскому рынку, это наша действительность. Поэтому имеет смысл решать вопросы комплексно, а не искать одного крайнего.
ed_brazas
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:09

wild.tomcat Ріелтор - то не юрист і не нотаріус. Він не відповідає і не може відповідати за юридичну "чистоту" угоду. Якщо вам хтось це обіцяє - він бреше. І накладати на ріелтора відповідальність за те, що він ні фактично, ні юридично не може забеспечити, не найкраща ідея, мені здається. Так, досвідчений фахівець має знання та досвід з суміжних верств - юридичної, будівельної, дозвільної та ін. Але сутність ріелторської послуги - це продавець нерухомості. Він може забеспечити операції з нерухомітю за найкращими умовами за зрозумілою процедурою. А для всього іншого є інші фіхівці. Це загальносвітова практика і не розумію, чому в Україні має бути інакше.
ed_brazas
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:18

t_anet15081 А как риэлтор может "раздуть" цены"? Ситуация то такая, что объектов на вторичке много. И собственников много. И риэлторов. и договориться им всем между собой - вы действительно верите, что это реально? Ну поднимет кто-то цену - будет его объект простаивать и флаг ему в руки. Как бы кто не стонал, но ценообразование на рынке недвижимости давно уже вещь рыночная и регулируется спросом. И если мне, например, что-то не по карману, так это не потому, что коллеги "цены задрали", а потому, что есть достаточное количество клиентов, которым это таки по карману и темпы продаж собственника устраивают. Ярчайший пример рынка - миграция арендаторов моментальное проседание цен на аренду в апреле. Спрос и предложение, никакого регуляторного вмешательства.
А что касается размера комиссионных и его регулирования. Даже не хочу говорить об абсолютных цифрах, т.к. сама идея регулирувания торговой наценки или цен на товары - социализм в чистом виде. И к чему такая политика приводит - жившие в позднем совке помнят. оно вам надо?
ed_brazas
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:56

Попередня влада організувала доступ до реестрів майна і ДЗК. Так, щоб кожен міг перевірити об'єкт і організувати все самостійно. А зелені хочуть ще сюди лапу накласти. Навіщо мені брокер, якщо вже є нотаріус!!!! Об'яву в ОЛХ я можу самостійно дати. Це взагалі антиконституційно - нав'язувати послуги, які мені не треба.
vitaliyfromkyiv
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:41

  nagaevas написав:А когда закон войдет в силу? с какого месяца ,числа?

Это еще не закон, его не принимали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:47

Re: Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...

  ed_brazas написав:Но кто мешает потребителю уже сейчас обращаться именно к сертифицированному специалисту?

Если, к примеру, я - покупатель, или арендатор, обращаюсь по объявлению и в 99% случаев попадаю на посредника, мне у него сертификат просить? Причем этот посредник, не имея со мной договора, хочет, чтобы я оплатил его услуги. На каком основании? Итого два варианта - либо "обойти" его и выйти напрямую на продавца, либо ставить вопрос так, чтобы это он представлял мои интересы, если хочет взять с меня плату, но тут уже сертификацию как-то не затребуешь. Именно потому первый вариант как правило препочтительнее
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:49

Re: Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...

  t_anet15081 написав:А каким образом будет регулироваться вопрос, чтобы риэлторы не "раздували" цены на жилье, с целью накрутить больше комиссионных себе?

Это уже из теорий заговора
  t_anet15081 написав:В стране зарплата = сумме аренды

Если бы было так, в Киеве не сдавали бы чуть ли не половину квартир.
  t_anet15081 написав:Почему риэлтор не является гарантом реальности сделки? За что ему 50% от суммы аренды? За объявление в олх... и работу дворецким ,встречая у подъезда??? Не много ли ему этих процентов, когда кругом один фиктоз? Возможно нужна какая то градация этих комиссионных??? Этот момент также нужно расписывать в законодательстве!

Это такая же услуга, как и все прочие, и риелторы - аж никак не монополисты, потому эта ставка и формируется рынком. Проблема в другом - платить комиссию должен тот, кому и оказывалась услуга, если риелтор от продавца, и выполняет для него роль "горячей линии" и отсева неадекватных клиентов, то и оплата его услуг, логично, должна быть со стороны продавца.
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  #<123
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