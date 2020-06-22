Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...

Додано: Суб 27 чер, 2020 17:18

t_anet15081 А как риэлтор может "раздуть" цены"? Ситуация то такая, что объектов на вторичке много. И собственников много. И риэлторов. и договориться им всем между собой - вы действительно верите, что это реально? Ну поднимет кто-то цену - будет его объект простаивать и флаг ему в руки. Как бы кто не стонал, но ценообразование на рынке недвижимости давно уже вещь рыночная и регулируется спросом. И если мне, например, что-то не по карману, так это не потому, что коллеги "цены задрали", а потому, что есть достаточное количество клиентов, которым это таки по карману и темпы продаж собственника устраивают. Ярчайший пример рынка - миграция арендаторов моментальное проседание цен на аренду в апреле. Спрос и предложение, никакого регуляторного вмешательства.

А что касается размера комиссионных и его регулирования. Даже не хочу говорить об абсолютных цифрах, т.к. сама идея регулирувания торговой наценки или цен на товары - социализм в чистом виде. И к чему такая политика приводит - жившие в позднем совке помнят. оно вам надо?