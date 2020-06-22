Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...

Додано: Пон 29 чер, 2020 00:06
Faceless Идеальный вариант - сразу обращаться к сертифицированному риэлтору. А уж он обеспечит лучшие условия сделки. Но если хочется все сделать самому - добро пожаловать в реалии нашего рынка (в широком смысле, пожалуй, не только рынка недвижимости). Касательно вашей мысли, что платить надо только за ЗАКАЗАННУЮ услугу - полностью согласен! Все эти вымогатели денег за просмотр - грусть и печаль нашего рынка. Но пока собственники думают, что так оно им выгодней - так оно и будет.