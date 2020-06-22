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Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 00:06
Faceless Идеальный вариант - сразу обращаться к сертифицированному риэлтору. А уж он обеспечит лучшие условия сделки. Но если хочется все сделать самому - добро пожаловать в реалии нашего рынка (в широком смысле, пожалуй, не только рынка недвижимости). Касательно вашей мысли, что платить надо только за ЗАКАЗАННУЮ услугу - полностью согласен! Все эти вымогатели денег за просмотр - грусть и печаль нашего рынка. Но пока собственники думают, что так оно им выгодней - так оно и будет.
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ed_brazas
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:51
ed_brazas написав:Faceless Идеальный вариант - сразу обращаться к сертифицированному риэлтору. А уж он обеспечит лучшие условия сделки. Но если хочется все сделать самому - добро пожаловать в реалии нашего рынка (в широком смысле, пожалуй, не только рынка недвижимости). Касательно вашей мысли, что платить надо только за ЗАКАЗАННУЮ услугу - полностью согласен! Все эти вымогатели денег за просмотр - грусть и печаль нашего рынка. Но пока собственники думают, что так оно им выгодней - так оно и будет.
Ну какой вариант идеальный - это большой вопрос, конечно, в итоге все зависит от цены услуги. Хотя, от вас (вы все же личность известная) я бы другого не ожидал
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Faceless
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