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Нардепи пропонують знизити
ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 14:01

Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати із різних фракцій (більшість із "Слуги народа") пропонують знизити податок на додану вартість для аграрного сектора із 20% до 14%.

Дивися повний текст Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 14:01

НДС нужно отменить, это самый коррупционный налог, который губит страну и усложняет экспортноориентированный бизнес (если ты не олигарх).
НДС нужно заменить налогом с продаж без возможности его возмещения - 5% для всех.
eduard_k
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