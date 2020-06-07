Народні депутати із різних фракцій (більшість із "Слуги народа") пропонують знизити податок на додану вартість для аграрного сектора із 20% до 14%.
Дивися повний текст Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 14:01
Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують знизити ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.
Додано: Вів 23 чер, 2020 14:01
НДС нужно отменить, это самый коррупционный налог, который губит страну и усложняет экспортноориентированный бизнес (если ты не олигарх).
НДС нужно заменить налогом с продаж без возможности его возмещения - 5% для всех.
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