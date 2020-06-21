Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.
Дивися повний текст Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 14:05
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за...
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Дивися повний текст Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами.
Додано: Вів 23 чер, 2020 14:05
Просто любое взаимодействие с банками необходимо минимизировать, а по возможности - вообще исключить. И проблем с финмоном не будет.
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