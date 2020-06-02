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Нова технологія 3D-друку дозволяє створювати органи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 чер, 2020 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Сучасні технології 3D-друку дозволяють створювати кістки, органи і навіть кровоносні судини. Однак всі ці імпланти необхідно хірургічним шляхом встановлювати в організм, що супроводжується серйозними ризиками для пацієнта. Нова розробка американських вчених дозволяє друкувати тканини прямо всередині людини.
Дивися повний текст Нова технологія 3D-друку дозволяє створювати органи прямо всередині людини
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Додано: Вів 23 чер, 2020 15:01
браво!!!!
если действительно смогут это сделать,то это будет величайшим достижением,после интернета.
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