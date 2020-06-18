Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу Національного банку України.
Дивися повний текст Український бізнес вперше за п'ять років \"пішов у мінус\".
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Додано: Вів 23 чер, 2020 18:04
Український бізнес вперше за п'ять років "пішов у мінус"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український бізнес вперше за п'ять років \"пішов у мінус\".
Додано: Вів 23 чер, 2020 18:04
А вы поставьте еще второго Шмигаля и сделайте еще пару раз карантин и точно тогда все в плюс уйдут.
Додано: Вів 23 чер, 2020 18:48
Зато скоро Порошенка можуть посадити і президент прікольний. А економіка, війна, політика, то всьо слішкам сложна.
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