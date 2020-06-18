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Український бізнес вперше за
п'ять років "пішов у мінус"

Український бізнес вперше за п'ять років "пішов у мінус"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:04

Український бізнес вперше за п'ять років "пішов у мінус"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Дивися повний текст Український бізнес вперше за п'ять років \"пішов у мінус\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:04

А вы поставьте еще второго Шмигаля и сделайте еще пару раз карантин и точно тогда все в плюс уйдут.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:48

Зато скоро Порошенка можуть посадити і президент прікольний. А економіка, війна, політика, то всьо слішкам сложна.
apyvovar
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