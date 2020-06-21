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Кабмін може відкласти на
місяць запуск ринку газу для...

Кабмін може відкласти на місяць запуск ринку газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:32

Кабмін може відкласти на місяць запуск ринку газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін може на один місяць продовжити спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО) - у такому разі один з пунктів меморандуму з МВФ не буде виконано вчасно.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:32

Не выполнен один пункт-это смешно.А по коррупции ,что нибудь выполнено?И ничего мвф с нами не сделало.Так,что не нужно сгущать и так всё очень густо.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:37

На счет краснеть.В первую очередь беспокойтесь,что бы не краснеть перед собственным народом,который из своих налогов платит вам огромные зарплаты.
sena_2008atp
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