В Україні можуть збільшити максимальну суму анонімного грошового переказу з 5 до 25 тисяч гривень.
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5 до 25 тисяч гривень.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 20:22
В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5 до 25 тисяч гривень.
Додано: Вів 23 чер, 2020 20:22
Как обычно: купил козу? Теперь продай и наслаждайся, как без неё хорошо.
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