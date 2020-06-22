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В Україні можуть збільшити
максимальну суму переказу з 5...

В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 20:22

В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть збільшити максимальну суму анонімного грошового переказу з 5 до 25 тисяч гривень.

Дивися повний текст В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5 до 25 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 20:22

Как обычно: купил козу? Теперь продай и наслаждайся, как без неё хорошо.
moveton
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