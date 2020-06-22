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Зеленський підписав закон про інвентаризацію лісів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 чер, 2020 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 643-ІХ, який, зокрема, запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.
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