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День фінансів, 23 червня:
"пікові" часи за держборгом,...

День фінансів, 23 червня: "пікові" часи за держборгом,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39

День фінансів, 23 червня: "пікові" часи за держборгом,...

Пропонуємо до обговорення:
Коли на плечі України ляжуть пікові часи по виплатах боргів, і яку ставку планують для іпотеки в нашій країні.

Дивися повний текст День фінансів, 23 червня: \"пікові\" часи за держборгом, іпотечна ставка навіть не 10%, перша інвестняня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39

А впереди маячит вторая волна короны, и фин кризис в лучшем случае образца 2008 года.
И всем понятно, что никто
amorroma_amorroma
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