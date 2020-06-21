Коли на плечі України ляжуть пікові часи по виплатах боргів, і яку ставку планують для іпотеки в нашій країні.
Дивися повний текст День фінансів, 23 червня: \"пікові\" часи за держборгом, іпотечна ставка навіть не 10%, перша інвестняня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39
День фінансів, 23 червня: "пікові" часи за держборгом,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 23 червня: \"пікові\" часи за держборгом, іпотечна ставка навіть не 10%, перша інвестняня.
Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39
А впереди маячит вторая волна короны, и фин кризис в лучшем случае образца 2008 года.
И всем понятно, что никто
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|