В Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України звинуватили ініціативу народних депутатів в обмеженні прав українців.
Дивися повний текст Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання ринку нерухомості.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 22:57
Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання ринку нерухомості.
Додано: Вів 23 чер, 2020 22:57
Волнения? Подгорает во все!
Сейчас риэлторы не за что не отвечают в принципе!
А теперь прийдется оплатить лицензию и работать в правовом поле, и это не нравиться?
Что не так с риэлторами? Они что неприкасаемые? Останутся профессионалы которые могут ответить за свои действия. Остальные на выход.
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