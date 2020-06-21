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Рієлтори розкритикували
законопроєкт про регулювання...

Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:57

Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
В Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України звинуватили ініціативу народних депутатів в обмеженні прав українців.

Дивися повний текст Рієлтори розкритикували законопроєкт про регулювання ринку нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:57

Волнения? Подгорает во все!
Сейчас риэлторы не за что не отвечают в принципе!
А теперь прийдется оплатить лицензию и работать в правовом поле, и это не нравиться?
Что не так с риэлторами? Они что неприкасаемые? Останутся профессионалы которые могут ответить за свои действия. Остальные на выход.
amorroma_amorroma
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