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Україна запровадить ще три "безвізи" з ЄС - Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 чер, 2020 01:31
Пропонуємо до обговорення:
На саміті Східного партнерства багато країн говорили саме про Україну як про країну, яка повинна стати частиною ЄС, відзначила Ольга Стефанишина. Київ буде працювати над впровадженням ще трьох "безвізів" на шляху до Євросоюзу - промислового, продовольчого та авіаційного.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 01:31
Бред сивой кобылы. Скажите это французским крестьянам, что украина будет завозить свою продукцию во Францию - на второй день зальют Париж навозом и вообще сожгут.
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finuser370
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