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Україна запровадить ще три
"безвізи" з ЄС - Кабмін

Україна запровадить ще три "безвізи" з ЄС - Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 01:31

Україна запровадить ще три "безвізи" з ЄС - Кабмін

Пропонуємо до обговорення:
На саміті Східного партнерства багато країн говорили саме про Україну як про країну, яка повинна стати частиною ЄС, відзначила Ольга Стефанишина. Київ буде працювати над впровадженням ще трьох "безвізів" на шляху до Євросоюзу - промислового, продовольчого та авіаційного.

Дивися повний текст Україна запровадить ще три \"безвізи\" з ЄС - Кабмін.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 01:31

Бред сивой кобылы. Скажите это французским крестьянам, что украина будет завозить свою продукцию во Францию - на второй день зальют Париж навозом и вообще сожгут.
finuser370
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