Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів компанії Intel. Компанія оголосила про перехід на процесори власної розробки Mac.
Дивися повний текст Apple переводить Mac на власні чіпи.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 01:52
Apple переводить Mac на власні чіпи
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Дивися повний текст Apple переводить Mac на власні чіпи.
Додано: Сер 24 чер, 2020 01:52
Отже, Apple робить ставку на вертикальну інтеграцію, щось даних малувато про їхній процесор.
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