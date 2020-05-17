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Apple переводить
Mac на власні чіпи

Apple переводить Mac на власні чіпи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 01:52

Apple переводить Mac на власні чіпи

Пропонуємо до обговорення:
Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів компанії Intel. Компанія оголосила про перехід на процесори власної розробки Mac.

Дивися повний текст Apple переводить Mac на власні чіпи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 01:52

Отже, Apple робить ставку на вертикальну інтеграцію, щось даних малувато про їхній процесор.
svyatoslav_hromyak
 
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