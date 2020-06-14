У травні індекс споживчих настроїв склав 76,3 п., що на 10,1 п. більше, ніж у квітні і відповідає рівню березня 2020 року.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний рівень.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 08:40
Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний...
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Дивися повний текст Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний рівень.
Додано: Сер 24 чер, 2020 08:40
Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне,
Нарисуй мне портреты погибших на этом пути.
(С) Цой
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