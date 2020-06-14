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Споживчі настрої українців
повернулися на докарантинний...

Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 08:40

Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний...

Пропонуємо до обговорення:
У травні індекс споживчих настроїв склав 76,3 п., що на 10,1 п. більше, ніж у квітні і відповідає рівню березня 2020 року.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців повернулися на докарантинний рівень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 08:40

Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне,
Нарисуй мне портреты погибших на этом пути.
(С) Цой
Цитата лучше всего отражает суть статьи!
amorroma_amorroma
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