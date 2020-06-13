Банки не встигають за зниженням облікової ставки НБУ.
Дивися повний текст Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 10:42
Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри.
Додано: Сер 24 чер, 2020 10:43
Якщо ви такі розумні, то давайте фіз. особи одне одному будуть надавати законно кредити і їм буде вигідно під 3%. А вам все мало. У всіх країнах ставки нижчі і їм вигідно,яка проблема у вас.? Ви стаєте не потрібні економіці і населенню.
Додано: Сер 24 чер, 2020 10:46
Так никто и не запрещает, вроде. Но там всякие мелкие проблемы с невозвратами начинают появляться...
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