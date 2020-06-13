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Кредитні ставки знижуватимуться
повільно - банкіри

Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 10:42

Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри

Пропонуємо до обговорення:
Банки не встигають за зниженням облікової ставки НБУ.

Дивися повний текст Кредитні ставки знижуватимуться повільно - банкіри.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 10:43

Якщо ви такі розумні, то давайте фіз. особи одне одному будуть надавати законно кредити і їм буде вигідно під 3%. А вам все мало. У всіх країнах ставки нижчі і їм вигідно,яка проблема у вас.? Ви стаєте не потрібні економіці і населенню.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 10:46

  silversmmak написав:Якщо ви такі розумні, то давайте фіз. особи одне одному будуть надавати законно кредити і їм буде вигідно під 3%. А вам все мало. У всіх країнах ставки нижчі і їм вигідно,яка проблема у вас.? Ви стаєте не потрібні економіці і населенню.

Так никто и не запрещает, вроде. Но там всякие мелкие проблемы с невозвратами начинают появляться...
_hunter
 
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