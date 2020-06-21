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Власникам "єврономерів"
пропонують нові пільги -...

Власникам "єврономерів" пропонують нові пільги -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:20

Власникам "єврономерів" пропонують нові пільги -...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати пропонують законопроєкти, якими пропонується звільнити від сплати акцизного податку.

Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" пропонують нові пільги - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:20

Адже саме вони у нас найбільш незахищена вества населення.
apyvovar
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