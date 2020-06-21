Депутати пропонують законопроєкти, якими пропонується звільнити від сплати акцизного податку.
Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" пропонують нові пільги - законопроєкт.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 11:20
Власникам "єврономерів" пропонують нові пільги -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" пропонують нові пільги - законопроєкт.
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