Питання співпраці французького автовиробника Renault та запорізького заводу, що входить до корпорації Укравто, залишається на порядку денному.
Дивися повний текст Французька компанія Renault розглядає можливість співпраці із ЗАЗ - посол.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 11:39
Французька компанія Renault розглядає можливість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французька компанія Renault розглядає можливість співпраці із ЗАЗ - посол.
Додано: Сер 24 чер, 2020 12:24
Неужели покупать ладу будут бывшие владелци ланосов? Или васадзе завод настолько убил что неразрешают производить даже самый бюджет в европе -логан
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