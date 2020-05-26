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Французька компанія Renault розглядає можливість...
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Додано: Сер 24 чер, 2020 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Питання співпраці французького автовиробника Renault та запорізького заводу, що входить до корпорації Укравто, залишається на порядку денному.
Дивися повний текст Французька компанія Renault розглядає можливість співпраці із ЗАЗ - посол
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R2
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Додано: Сер 24 чер, 2020 11:39
Кушай Те ...))
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mvi
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Додано: Сер 24 чер, 2020 12:24
Неужели покупать ладу будут бывшие владелци ланосов? Или васадзе завод настолько убил что неразрешают производить даже самый бюджет в европе -логан
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l4567
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Додано: Сер 24 чер, 2020 13:35
Метлы на солнечной батарее
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drupshym
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:51
Вопрос сотрудничества французского автопроизводителя Renault и запорожского завода, входящего в корпорацию Укравто, остается на повестке дня.
чехлы шоли шить?
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Tabak
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:35
И до пандемии такое г***о как делал ЗАЗ с учетом дотаций - никто не хотел покупать. Если завезут новое оборудование и начнут собирать логаны, только качественно собирать - успех будет.
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egor6508
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Додано: Сер 24 чер, 2020 19:02
egor6508 написав:
И до пандемии такое г***о как делал ЗАЗ с учетом дотаций - никто не хотел покупать. Если завезут новое оборудование и начнут собирать логаны, только качественно собирать - успех будет.
Какой успех? Они ладу собрались тут собирать и нам впаривать втридорога ...
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mvi
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Додано: Сер 24 чер, 2020 19:38
не надо экспериментов !
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baksheevbogdan
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:31
Лада реально власники з країни анресора
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vitaliygoodlife
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