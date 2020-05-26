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Французька компанія Renault
розглядає можливість...

Французька компанія Renault розглядає можливість...
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:39

Французька компанія Renault розглядає можливість...

Пропонуємо до обговорення:
Питання співпраці французького автовиробника Renault та запорізького заводу, що входить до корпорації Укравто, залишається на порядку денному.

Дивися повний текст Французька компанія Renault розглядає можливість співпраці із ЗАЗ - посол.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:39

Кушай Те ...))
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Неужели покупать ладу будут бывшие владелци ланосов? Или васадзе завод настолько убил что неразрешают производить даже самый бюджет в европе -логан
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Метлы на солнечной батарее
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:51

Вопрос сотрудничества французского автопроизводителя Renault и запорожского завода, входящего в корпорацию Укравто, остается на повестке дня.

чехлы шоли шить?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:35

И до пандемии такое г***о как делал ЗАЗ с учетом дотаций - никто не хотел покупать. Если завезут новое оборудование и начнут собирать логаны, только качественно собирать - успех будет.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:02

  egor6508 написав:И до пандемии такое г***о как делал ЗАЗ с учетом дотаций - никто не хотел покупать. Если завезут новое оборудование и начнут собирать логаны, только качественно собирать - успех будет.

Какой успех? Они ладу собрались тут собирать и нам впаривать втридорога ...
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не надо экспериментов !
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Лада реально власники з країни анресора
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