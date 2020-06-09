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ПриватБанк запустив нову функцію
у разі нестачі грошей...

ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 12:45

ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустив у мережі терміналів технологію, яка дозволяє оплачувати покупки з будь-якої картки, прив'язаної до Приват24

Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей на картці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 12:45

Казалось бы, ещё один бессмысленный сервис от Привата. В чём подвох?
avk
 
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