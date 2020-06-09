ПриватБанк запустив у мережі терміналів технологію, яка дозволяє оплачувати покупки з будь-якої картки, прив'язаної до Приват24
Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей на картці.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 12:45
ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову функцію у разі нестачі грошей на картці.
Додано: Сер 24 чер, 2020 13:40
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:32
подвох в том, что если у вас нет денег на основной то снимет с кредитной.
а как ЭТО отключить?
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:08
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