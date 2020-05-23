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Мін’юст запроваджує “червону
кнопку” проти рейдерства

Мін’юст запроваджує “червону кнопку” проти рейдерства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 13:13

Мін’юст запроваджує “червону кнопку” проти рейдерства

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві юстиції обіцяють оперативно зупиняти протиправні дії державних реєстраторів.

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