Влада України має намір повністю виконати поточну програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, після чого відмовитись від нових кредитів МВФ.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" розповіли, чим завершиться співпраця України з МВФ.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04
В "Слузі народу" розповіли, чим завершиться співпраця...
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Дивися повний текст В \"Слузі народу\" розповіли, чим завершиться співпраця України з МВФ.
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04
Сперва украдут 4 транша, а потом и каденции конец. Трындуны-сказочники. Конец эпохи траншей ))))
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