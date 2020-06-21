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В "Слузі народу" розповіли,
чим завершиться співпраця...

В "Слузі народу" розповіли, чим завершиться співпраця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04

В "Слузі народу" розповіли, чим завершиться співпраця...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України має намір повністю виконати поточну програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, після чого відмовитись від нових кредитів МВФ.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" розповіли, чим завершиться співпраця України з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04

Сперва украдут 4 транша, а потом и каденции конец. Трындуны-сказочники. Конец эпохи траншей ))))
bulkoed
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:11

Судя из показателей и прогнозов она и будет последней.
ruvex
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